Жителей Ростова обяжут ставить на учет в ГАИ личные электросамокаты

В России разрабатывают новые правила для электросамокатов, которые коснутся как компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, так и индивидуальных владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). К 2028 году МВД и Минтранс планируют ввести обязательную государственную регистрацию СИМ, включая электросамокаты, моноколёса и электровелосипеды, а также установку на них номерных знаков. Эти изменения затронут все регионы страны, в том числе Ростовскую область.Кроме того, к 2030 году предполагается решить вопрос о необходимости обязательной маркировки СИМ, которая будет подтверждать их соответствие установленным стандартам безопасности.Правительство РФ считает, что эти меры помогут уменьшить число дорожно-транспортных происшествий и нарушений с участием СИМ, так как сотрудники Госавтоинспекции смогут осуществлять контроль и выписывать протоколы за нарушения.Но, как уже высказались эксперты, у данного изменения есть много подводных камней. К примеру, у ГАИ не хватит сотрудников смотреть за всеми СИМ. Также стоит учитывать, что не все владельцы электросамокатов пойдут в МРЭО ставить на учет свой транспорт.