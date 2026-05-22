Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростова обяжут ставить на учет в ГАИ личные электросамокаты

Жителей Ростова обяжут ставить на учет в ГАИ личные электросамокаты
В России разрабатывают новые правила для электросамокатов, которые коснутся как компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, так и индивидуальных владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). К 2028 году МВД и Минтранс планируют ввести обязательную государственную регистрацию СИМ, включая электросамокаты, моноколёса и электровелосипеды, а также установку на них номерных знаков. Эти изменения затронут все регионы страны, в том числе Ростовскую область.

Кроме того, к 2030 году предполагается решить вопрос о необходимости обязательной маркировки СИМ, которая будет подтверждать их соответствие установленным стандартам безопасности.

Правительство РФ считает, что эти меры помогут уменьшить число дорожно-транспортных происшествий и нарушений с участием СИМ, так как сотрудники Госавтоинспекции смогут осуществлять контроль и выписывать протоколы за нарушения.

Но, как уже высказались эксперты, у данного изменения есть много подводных камней. К примеру, у ГАИ не хватит сотрудников смотреть за всеми СИМ. Также стоит учитывать, что не все владельцы электросамокатов пойдут в МРЭО ставить на учет свой транспорт.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика