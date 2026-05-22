Стали известны редкие и популярные имена детей на Дону за май

В Ростовской области назвали редкие и популярные имена новорожденных за май. Соответствующая информация представлена в аналитическом реестре ЗАГСа 22 мая.

Среди девочек самым редким именем стало Селима. Это имя, имеющее древнеарабское значение «мир» и иудейское – «шлем Божий» или «безопасность», было выбрано несколькими семьями.

Также в числе редких имен фигурируют Севиль, Асма, Маида и Жаннета. Лидерами же по популярности остаются София (213), Мария (190), Анна (185), Варвара (175) и Ева (165).

Среди мальчиков же, наоборот, редким стало имя Кир. Это имя древнегреческого и древнеперсидского происхождения, которое переводится как «господин», «владыка», «хозяин» или «как солнце».

В список редких имен для мальчиков также вошли Ансор, Феликс, Амонулло и Мухаммад Ясин. Самыми же востребованными именами для новорожденных стали Михаил (272), Александр (257), Артем (215), Иван (184) и Матвей (180).
