Игрок «Ростов-Дона» Анна Шапошникова поделилась эмоциями от матчей с ЦСКА в Москве
Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Шапошникова высказалась об играх с ЦСКА в Москве. Команды ведут борьбу в финальной серии чемпионата России.
В столице клубы провели две встречи. Одна игра осталась за дончанками, во втором матче сильнее оказались москвички. После второй игры лучший игрок в составе «Ростов-Дона» Анна Шапошникова отметила, что благодарна своей команде за оба матча.
Следующая игра финальной серии состоится на площадке «Ростов-Дона».