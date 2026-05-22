Игрок «Ростов-Дона» Анна Шапошникова поделилась эмоциями от матчей с ЦСКА в Москве

— Мы боролись. Каждая — друг за друга. Спасибо им огромное за характер и за веру в себя, в победу. В целом играли на характере, — сказала Шапошникова.

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Шапошникова высказалась об играх с ЦСКА в Москве. Команды ведут борьбу в финальной серии чемпионата России.В столице клубы провели две встречи. Одна игра осталась за дончанками, во втором матче сильнее оказались москвички. После второй игры лучший игрок в составе «Ростов-Дона» Анна Шапошникова отметила, что благодарна своей команде за оба матча.Следующая игра финальной серии состоится на площадке «Ростов-Дона».