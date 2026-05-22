В Ростове увеличили число косарей из-за зарослей в Левенцовке
В Ростове увеличили количество косарей из-за высокой травы в городе. Речь идет о заросших участках в Советском районе, в том числе в Левенцовке.
Жители Левенцовского микрорайона жалуются на такие дебри уже не первый год. Особенно людей беспокоит территория возле многоэтажек на Жданова, 19 и Еременко, 101/1. Рядом находятся детский сад и поликлиника, но траву там не косят регулярно. К началу лета сорняки вырастают почти до двух метров.
Власти заговорили о проблеме после публикации DonDay. Уже на следующий день они дали официальный ответ.
В администрации Ростова сообщили, что в проблемном районе увеличили число косарей. По словам чиновников, это должно ускорить покос сорной травы на муниципальных территориях.
До 15 мая траву косили вдоль дорог категорий А и Б. Общая площадь работ превысила 100 гектаров.
С 16 мая косильщики вышли на внутриквартальные территории. В первую очередь траву убирают возле детских садов, школ и больниц. Работы идут в 1, 3 и 6 микрорайонах на улицах Ткачева, Еременко, Еляна, а также на проспектах Жукова и Солженицына.