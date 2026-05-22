С «Шахты Ростовская» более 6 млн рублей по аренде земли требуют взыскать через суд

Фото: Donday

Арбитражный суд Ростовской области готовится к рассмотрению иска, инициированного Департаментом имущественных отношений города Гуково против ООО «Шахта Ростовская». Предметом спора стала задолженность по договорам аренды земельных участков, сумма которой превышает 6,3 миллиона рублей. Слушания по делу назначены на 9 июля 2026 года.Администрация города Гуково намерена взыскать с угледобывающего предприятия более 4,1 миллиона рублей основного долга, а также 2,2 миллиона рублей в виде пеней. Эти финансовые обязательства образовались за период действия пяти договоров аренды, заключенных в разные годы: 2005, 2012 и 2020.В рамках подготовки к судебному разбирательству суд поставил ряд задач перед сторонами. Департаменту имущественных отношений предписано детально обосновать расчет пеней, особенно за период с 29 мая 2024 года, а также принять во внимание предыдущие судебные решения по аналогичным делам. ООО «Шахта Ростовская», в свою очередь, обязано предоставить мотивированный отзыв на исковые требования, подкрепленный соответствующими документами. Суд также выразил надежду на возможность мирного урегулирования возникшего спора.Ситуация осложняется тем, что ООО «Шахта Ростовская», несмотря на свою долгую историю, начавшуюся в 1953 году, с 2024 года находится в процедуре банкротства. Общий долг предприятия перед кредиторами превышает 318 миллионов рублей. Неудачными пока остаются и попытки реализовать имущество шахты через торги.