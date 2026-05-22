Работодатель из Аксайского района предстанет перед судом за смерть человека под ее началом
Жительница Аксайского района Ирина предстанет перед судом по делу о смерти мужчины, который неофициально трудился под ее началом.
Согласно данным региональной прокуратуры, 40-летняя Ирина Н. допустила к работе человека без трудового договора. В один момент она не обеспечила ему безопасность труда и предоставила непригодный к работе инструмент для работы с бетоном.
Рабочий, 41-летний мужчина, начал выполнять ее задачу. Но инструмент дал сбой. От поражения током рабочий погиб мгновенно.
Материалы поступили в суд 19 мая.