Работодатель из Аксайского района предстанет перед судом за смерть человека под ее началом

Жительница Аксайского района Ирина предстанет перед судом по делу о смерти мужчины, который неофициально трудился под ее началом.

Согласно данным региональной прокуратуры, 40-летняя Ирина Н. допустила к работе человека без трудового договора. В один момент она не обеспечила ему безопасность труда и предоставила непригодный к работе инструмент для работы с бетоном.

Рабочий, 41-летний мужчина, начал выполнять ее задачу. Но инструмент дал сбой. От поражения током рабочий погиб мгновенно.

— Собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая вину обвиняемой. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в ростовском Следкоме.


Материалы поступили в суд 19 мая.
Фото: Rostov.ru
