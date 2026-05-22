Шесть судей Ростова временно лишены особого правового статуса из-за уголовных дел

Квалификационная коллегия судей (ККС) Российской Федерации приняла решение о временном лишении особого правового статуса шести судей из Ростова-на-Дону. Данная мера связана с расследованием уголовных дел, в которых фигурируют служители Фемиды.Под временную приостановку отставки попали:- Алексей Куделин, бывший председатель Ленинского районного суда. Он обвиняется в получении взятки.- Елена Коблева, бывшая глава Советского районного суда. Она, по данным следствия, подозревается в создании преступной группы из судей, получавших взятки за неправосудные решения.- Наталия Цмакалова, Артур Маслов, Олег Батальщиков, Эльмира Пономарева (имена остальных пяти судей, лишенных статуса по делу Елены Коблевой).Приостановка отставки является временной мерой, применяемой при наличии оснований, предусмотренных законом, таких как возбуждение уголовного дела. В этот период судьи временно теряют право на гарантии неприкосновенности, социальное и материальное обеспечение, однако сам статус отставника за ними сохраняется. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки, статус и выплаты могут быть возобновлены по решению ККС.Напомним, что дело, в котором фигурирует Алексей Куделин, а также бывший прокурор Роман Агапов (обвиняется в даче взятки) и адвокат Виталий Проскуряков (обвиняется в посредничестве), было передано в суд Краснодара. Подозреваемые обвиняются в участии в коррупционной схеме, связанной с вымогательством средств за вынесение судебных решений.Ранее Верховный Суд РФ уже обвинял Елену Коблеву в создании преступной группы и способствовании назначению на должности за вознаграждение.