Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал четырехлетний ребенок. На трассе Тарасовский — Можаевка 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили представители областной Госавтоинспекции, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, которым управлял 35-летний водитель. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП пострадал четырехлетний пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Госавтоинспекция РО
