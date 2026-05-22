Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП пострадал четырехлетний ребенок. На трассе Тарасовский — Можаевка 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщили представители областной Госавтоинспекции, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, которым управлял 35-летний водитель. Произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП пострадал четырехлетний пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Все обстоятельства произошедшего выясняются.