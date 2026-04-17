ВТБ стал генеральным партнером инвестфорума «Инвест Базар’26»

Фото: Rostov.ru

ВТБ выступит генеральным партнером Форума по инвестициям и трейдингу «Инвест Базар’26», который пройдет в Москве в отеле Hyatt Regency Moscow.Ключевым событием деловой программы станет партнерская сессия ВТБ «Капитал и геополитика: новые вызовы для состоятельного инвестора», посвященная новым вызовам для состоятельных инвесторов в условиях меняющейся геополитической реальности. Модератором выступит Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК. В дискуссии примут участие представители ключевых игроков финансового рынка, включая УК «Первая», платформу цифровых финансовых активов «Токеон» и Московскую биржу.«Геополитика больше не является временным фактором, она стала фундаментальной переменной в уравнении доходности и риска, — отметил Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и “Привилегии” ВТБ. — На фоне смягчения денежно-кредитной политики и перехода к инвестиционно-сберегательной модели крупные инвесторы становятся более чувствительными к макроэкономическим сигналам. Если в 2024 году на долю инвестиционных продуктов в ВТБ приходилось 27% портфеля, то сейчас этот показатель достиг 30%, а до конца года мы ожидаем 38%. О том, какие инструменты предпочтительнее и почему, мы поговорим с лидерами рынка классических инвестиций и новых цифровых активов».Представители банка также примут участие в ведущих сессиях «Инвест Базар’26», в том числе:· «Розничные инвесторы vs коллективные инвестиции»;· «Как успешно торговать на рынке»;· «Фанат дивидендов vs сторонник фиксированной доходности»;· «Рынок должен быть открытым, тогда он будет эффективным»;· «Деньги любят тишину? Драйверы и риски коммуникаций с инвесторами»;· а также в батле «И снова о золоте: хеджер vs облигации».Модератором пленарной сессии «Фондовая эволюция. Битва за инвестора и победа над неопределенностью» выступит Асланбек Начоев, начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ. «Инвестиционный рынок входит в фазу зрелости: растет компетентность инвесторов, развиваются цифровые сервисы, появляются новые решения. При этом самыми недооцененными инструментами остаются акции российских компаний. На начало года коэффициент Р/Е индекса Мосбиржи составляет около 4,5–5,5. Для сравнения: на других рынках, например, в индексе MSCI Emerging Markets, Р/Е находится в диапазоне 12–13, а у американского S&P 500 он приближается к 22. Что ждет наши “голубые фишки” — Сбер, “Лукойл”, “Норильский никель”, “Газпром”, а также увидим ли мы оживление IPO и SPO, обсудим с руководителями банков, фондовых площадок и опытными инвесторами на главной сессии форума», — прокомментировал Асланбек Начоев.Для гостей форума на стенде ВТБ будет демонстрация возможностей AI-технологий для подбора финансовых стратегий, а также удобные решения для осуществления платежей в любую точку мира. Кроме того, участники смогут посетить комфортную зону для переговоров и индивидуальных консультаций, а также выставку уникальных картин в VIP-лаунже банка.