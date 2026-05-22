Умер «Праведник народов мира» Игорь Полугородник из Ростовской области

В Ростовской области скончался ветеран ВОВ, «Праведник народов мира» Игорь Полугородник. Его не стало в возрасте 98 лет.

В 1944 году Игорь Полугородник ушел на фронт. На тот момент ему было 17 лет. Весной 1946 года он поступил на службу в Ленинградском учебном отряде на крейсере «Лидер Ленинград». Там Игорь Полугородник прослужил пять лет.

Затем ветеран ВОВ посвятил себя воспитанию молодежи и устроился в таганрогскую школу №10.

В 2003 году ему присвоили звание «Праведник Народов Мира» — за спасение еврейских граждан в годы Холокоста. Его имя внесено в «Аллею славы» Института изучения Холокоста в Иерусалиме. Также был награжден медалью «За Победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

Прощание с Игорем Полугородником состоится в пятницу, 22 мая.
Фото: Администрация Таганрога
