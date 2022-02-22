Встречу донской «молодежки» с «КПРФ-2» перенесли из-за закрытия аэропорта Платов
Матч молодежного футбольного клуба «Ростов» с московским «КПРФ-2» перенесли на неопределенный срок. Причиной стало закрытие аэропорта Платов. Об этом сообщили в пресс-службе «молодежки».
Игра 21-го тура Париматч-Высшей лиги конференции «Запад» с КПРФ-2 должна была пройти 26 февраля. Но из-за того, что команде не удалось вылететь из Ростова-на-Дону, встречу перенесли на неопределенный срок.
Новая дата матча с КПРФ-2 станет известна позднее.