Над Ростовской областью сбили два БПЛА в ночь на 9 августа

Фото: DonDay

В ночь на 9 августа над территорией Ростовской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Согласно информации, предоставленной ведомством, всего над российскими регионами были нейтрализованы 97 БПЛА.Стоит напомнить, что 8 августа в Ростове произошел инцидент в многоквартирном доме. В результате атаки беспилотника на 18-м этаже раздался взрыв, после чего возник пожар. Оперативные службы быстро ликвидировали возгорание, эвакуировав жильцов на улицу. В квартирах проводились работы экстренными службами.Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате происшествия никто не пострадал.