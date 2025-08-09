Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Двух проходчиков из-под завалов шахты «Шерловской-Наклонной» вытащили живыми. К сожалению, еще один горняк погиб.Происшествие случилось 9 августа в Красносулинском районе. На глубине 500 метров в шахте обрушилась конструкция. Один человек погиб под завалами, двое находились на безопасном расстоянии.Позже специалисты подняли наверх тело погибшего. Двое других мужчин выбрались самостоятельно.В СУ СК возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте по статье «Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».Прокуратура Ростовской области проводит по данному инциденту проверку.