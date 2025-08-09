Двух проходчиков из-под завалов шахты «Шерловской-Наклонной» вытащили живыми
Двух проходчиков из-под завалов шахты «Шерловской-Наклонной» вытащили живыми. К сожалению, еще один горняк погиб.
Происшествие случилось 9 августа в Красносулинском районе. На глубине 500 метров в шахте обрушилась конструкция. Один человек погиб под завалами, двое находились на безопасном расстоянии.
Позже специалисты подняли наверх тело погибшего. Двое других мужчин выбрались самостоятельно.
В СУ СК возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте по статье «Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Прокуратура Ростовской области проводит по данному инциденту проверку.