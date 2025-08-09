В поврежденной от БПЛА многоэтажке Ростова завершат ремонт к 22 августа

Фото: Юрий Слюсарь

Восстановительные работы в многоквартирном доме Ростова, пострадавшем от падения беспилотника, планируется завершить к 22 августа. Информацию предоставил временно исполняющий обязанности губернатора области, Юрий Слюсарь.Инцидент произошел вечером восьмого августа на Левобережной улице.Глава региона лично посетил место происшествия, где смог оценить масштаб нанесенного ущерба. В результате инцидента на Левом берегу пострадали две квартиры, а также были повреждены окна на этажах с 15 по 20. На территории был введен режим чрезвычайной ситуации.В настоящее время специалисты продолжают обследовать квартиры, производя оценку материального ущерба, нанесенного владельцам.Застройщик заверил, что восстановит остекление и приведет в порядок места общего пользования в пострадавших домах до 15 августа включительно. Фасадные работы будут полностью завершены до 22 августа, - подчеркнул Юрий Слюсарь.