В Ростовской области объявили атаку БПЛА по всей территории

В Ростовской области 9 августа в 22:20 было объявлено об угрозе атаки беспилотников. Система РСЧС разослала оповещения.

Гражданам рекомендовано укрыться в зданиях, оставив открытые пространства. Держитесь подальше от окон.
Фото: DonDay
