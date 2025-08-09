Новости
В Ростовской области произошла трагическая гибель двухлетнего малыша при пожаре

В Ростовской области произошла трагическая гибель двухлетнего малыша при пожаре. Инцидент произошел в поселке Красноармейском Орловского района 9 августа.

Как выяснилось, причиной возгорания стало использование электрокипятильника в летней кухне. Вероятно, искры от прибора попали на находящиеся рядом предметы, что и спровоцировало пожар. Мать погибшего находилась в доме и, обнаружив отсутствие ребенка, заметила дым, выходящий из летней кухни.

В состоянии паники женщина немедленно вызвала спасателей.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Он погиб, надышавшись едким дымом.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
