Центр Ростова остался без воды из-за прорыва на улице Пушкинской

В Ростове-на-Дону, в связи с прорывом трубы на улице Пушкинской центральная часть города столкнулась с прекращением водоснабжения. Инцидент произошел в утренние часы 9 августа.

Вода обильно вытекала на пешеходную зону в районе дома № 104. В настоящее время ведутся работы по ликвидации аварии.

В результате инцидента подача воды приостановлена в домах, расположенных в периметре переулка Университетского, улицы Большой Садовой, переулка Доломановского и улицы Пушкинской.

Планируется завершить ремонтные работы к 20:00 текущего дня.
Фото: DonDay
