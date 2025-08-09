Новости
Повреждены 2 квартиры, выбиты стекла: стали известны последствия атаки БПЛА в ЖК Ростова

Стали известны последствия атаки БПЛА в ЖК Ростова. Об этом сообщили на экстренном заседании в администрации города.

По данным начальника управления ГО и ЧС города Ростова-на-Дону, в результате происшествия были повреждены 2 квартиры, выбиты окна с 15-го по 20-й этажи. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что ЧП произошло 8 августа около 23:00. Дрон влетел в многоэтажку. Людей вывели на улицу. Пока в помещениях работали саперы, для жильцов был организован пункт временного размещения.

Спустя несколько часов людей вновь впустили в квартиры.
Фото: DonDay
