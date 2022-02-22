Из-за закрытия аэропорта Платов перенесли матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов»

Фото: ФК «Ростов».

Матч ФК «Ростов» с самарскими «Крыльями Советов» перенесли. Как сообщили в Российской-Премьер-Лиге, встречу не удастся провести из-за закрытых аэропортов на Юге России.Как сообщал Rostov.ru, утром 24 февраля прекратили работу 12 аэропортов, включая Платов. Самолеты поднимутся в небо не раньше 2 марта. Такое решение было принято из-за ситуации в Донбассе.Матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов» по расписанию должен был пройти в 14 часов 27 февраля. В этот же день в Краснодаре «быки» готовились к встрече с «Локомотивом». Однако эту игру тоже пришлось перенести.