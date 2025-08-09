Новости
В Ростовской области водитель кроссовера насмерть сбил пенсионера

8 августа вечером на трассе, соединяющей Большой Лог и Старочеркасскую в Ростовской области, случилась трагическая авария со смертельным исходом.

Недалеко от Старочеркасской Ривьеры водитель автомобиля "Хендай Палисад" совершил наезд на пожилого мужчину, который от полученных повреждений скончался прямо на месте происшествия.

Водитель, совершивший наезд, покинул место ДТП, однако сотрудники региональной Госавтоинспекции оперативно установили его местонахождение и задержали в течение трех часов.

Теперь мужчине, скрывшемуся с места аварии, грозит уголовная ответственность за совершенное деяние.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
