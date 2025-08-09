Новости
Юрий Слюсарь показал разрушения в квартире дома на Левобережье, куда прилетел БПЛА

После инцидента с беспилотником, врезавшимся в многоквартирный дом в Ростове, Юрий Слюсарь продемонстрировал масштабы разрушений. Инцидент случился вечером на Левом берегу.

Происшествие случилось 8 августа около 23:00 БПЛА столкнулся с многоэтажкой, попав в 18 этаж. Возникшее возгорание потребовало немедленного вмешательства оперативных служб. Жильцы были эвакуированы, саперы тщательно проверили все квартиры.

Рано утром губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, посетил место происшествия. Он обсудил ситуацию с жильцами дома и оценил нанесенный ущерб.

В результате происшествия пострадали две квартиры, а также были выбиты стекла с 15 по 20 этажи. Застройщик взял на себя обязательство восстановить остекление к 15 августа.
Фото: Юрий Слюсарь
