В квартирах Левобережной, пострадавших от атаки БПЛА, начались ремонтные работы

Фото: DonDay

В квартирах Левобережной, пострадавших от атаки беспилотника, начались восстановительные работы. Рабочие занимаются восстановлением внешнего вида здания и оконных проемов. Об этом информирует застройщик «ЮгСтройИнвест».К вечеру сегодняшнего дня была произведена замена входной двери в одной из квартир. Также ведутся работы по удалению поврежденных кирпичей с одновременной укладкой новой наружной кладки. На 13-м участке здания фасадные работы завершены. Работы активно ведутся на 12-м участке.По информации, предоставленной главой Кировского района Натальей Симаченко, внешние повреждения зафиксированы в 18 квартирах.Компания «ЮгСтройИнвест» планирует завершить замену стекол в течение недели, а полностью закончить ремонтные работы до 22 августа.Стоит напомнить, что 8 августа в многоквартирный дом врезался БПЛА, после чего была проведена эвакуация жильцов. К счастью, никто не пострадал.