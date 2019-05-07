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Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков стал лучшим игроком матча с «Динамо»

Вратарь ФК «Ростов» Сергей Песьяков стал лучшим игроком матча с «Динамо»
Вратаря Сергея Песьякова признали лучшим игроком матча «Ростов» - «Динамо». Голосование среди болельщиков проходило на официальном сайте донского клуба. Его результаты объявили 12 мая.

Фанаты дружно выбрали голкипера Сергея Песьякова — он набрал 4,93 балла из 5 возможных.

Игра состоялась в Химках 10 мая. По итогам встречи счёт был 0:0. Вратарь несколько раз спас свою команду в сложных ситуациях, за это его и отметили болельщики.

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