В Ростове 9 июня за сутки произошли два случая возгорания автомобилей
В Ростове 9 июня за сутки произошли два случая возгорания автомобилей. Об этом проинформировало ГУ МЧС по Ростовской области.
Первый инцидент зафиксировали в Днепровском переулке. Подростки пытались поджечь тополиный пух, из-за чего огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль.
Никто не пострадал, пожар оперативно ликвидировали. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении участвовали четыре пожарных и одна единица техники.
В тот же день на улице Вятской также загорелся автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стала поломка кондиционера.
Пострадавших нет. Площадь пожара - два квадратных метра. Для ликвидации огня привлекли пять сотрудников МЧС и одну единицу техники.