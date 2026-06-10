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В Ростове 9 июня за сутки произошли два случая возгорания автомобилей

В Ростове 9 июня за сутки произошли два случая возгорания автомобилей

В Ростове 9 июня за сутки произошли два случая возгорания автомобилей. Об этом проинформировало ГУ МЧС по Ростовской области.

Первый инцидент зафиксировали в Днепровском переулке. Подростки пытались поджечь тополиный пух, из-за чего огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль.

Никто не пострадал, пожар оперативно ликвидировали. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении участвовали четыре пожарных и одна единица техники.

В тот же день на улице Вятской также загорелся автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара стала поломка кондиционера.

Пострадавших нет. Площадь пожара - два квадратных метра. Для ликвидации огня привлекли пять сотрудников МЧС и одну единицу техники.
Фот: ГУ МЧС Ростовской области
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