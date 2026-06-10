Замруководителя Азовского управления «Росморпорта» задержали

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Заместителя руководителя Азовского управления азово-черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».Оперативники установили, что в октябре 2025 года заместитель готовил ледокольный флот к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов. В этот же период он сговорился с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему 270 000 рублей, чтобы дать взятку сотрудникам Роспотребнадзора.За полученную сумму необходимо было оформить санитарное свидетельство на ледокол «Капитан Демидов», который временно был на ремонте.- Замруководителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.