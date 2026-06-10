Фото: правительство РО.

Хлебозавод «Юг Руси» перешёл в государственную собственность. Эту информацию опубликовали на сервисе «Фокус.Контур».Согласно данным сервиса, предприятие изменило данные о кодах ОКВЭД и сведения об основных и дополнительных видах деятельности ещё в марте–апреле.Вероятно, передача хлебозавода под государственное управление произошла после судебного разбирательства по делу бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и некоторых предпринимателей, связанных с ростовским ипподромом. Суд признал некоторые сделки незаконными и постановил изъять имущество 12 чиновников и бизнесменов, которые были причастны к приватизации ипподрома и последующим сделкам с ним. Среди этих лиц был миллиардер Сергей Кислов. В декабре 2024 года он переоформил все свои активы в России на других лиц.Причины, по которым государство решило взять под контроль убыточный хлебозавод, пока не ясны. В последние годы предприятие работало с убытками, а затем его выставили на продажу.