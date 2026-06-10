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Хлебозавод «Юг Руси» перешёл в государственную собственность

Хлебозавод «Юг Руси» перешёл в государственную собственность

Хлебозавод «Юг Руси» перешёл в государственную собственность. Эту информацию опубликовали на сервисе «Фокус.Контур».

Согласно данным сервиса, предприятие изменило данные о кодах ОКВЭД и сведения об основных и дополнительных видах деятельности ещё в марте–апреле.

Вероятно, передача хлебозавода под государственное управление произошла после судебного разбирательства по делу бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и некоторых предпринимателей, связанных с ростовским ипподромом. Суд признал некоторые сделки незаконными и постановил изъять имущество 12 чиновников и бизнесменов, которые были причастны к приватизации ипподрома и последующим сделкам с ним. Среди этих лиц был миллиардер Сергей Кислов. В декабре 2024 года он переоформил все свои активы в России на других лиц.

Причины, по которым государство решило взять под контроль убыточный хлебозавод, пока не ясны. В последние годы предприятие работало с убытками, а затем его выставили на продажу.
Фото: правительство РО.
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