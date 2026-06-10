Фото: ии

В 2025 году на Дону выросло количество заражения педикулезом на 13%. Это следует из ежегодного отчёта Роспотребнадзора.В течение года было выявлено 396 случаев заболевания, тогда как в 2024 году их было 343. Среди заболевших 92,7 % - это горожане.Анализ по возрастным группам показал, что наибольшее число заражений пришлось на взрослых (86,4%). Дети в возрасте 7–14 лет составили 9,6%, подростки 15–17 лет — 1,5%, дети 3–6 лет — 0,8%, а младенцы до 3 лет — 0,2%.Среди детей больше всего случаев заражения (38) зафиксировано среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.С 2021 года отмечается положительная тенденция. За пять лет количество случаев педикулёза в Ростовской области уменьшилось на 9,6%. За этот период было зарегистрировано 1 977 случаев заболевания.