В Ростове и Аксайском районе выявили больше всего «серых возчиков» с начала года

— С начала года проведен 21 рейд, составлено 79 протоколов в отношении нарушителей, — рассказали в министерстве.



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В Ростове и Аксайском районе выявили по 14 случаев незаконной утилизации мусора. Это наибольшее число нарушений по городам и муниципалитетам Ростовской области, следует из сообщения Минприроды региона.Только на прошлой неделе за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании, обработке, утилизации отходов производства и потребления на предпринимателей составили шесть административных протоколов.Граждане за такое нарушение получают штрафы от 2 000 до 50 000 рублей, должностные лица и ИП — от 40 000 до 80 000 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 000 до 250 000 рублей.