Вратарь «Ростова» Максим Рудаков проведет следующий футбольный сезон в «Хонке»

Фото: ФК «Ростов».

В футбольном клубе «Ростов» освободится место вратаря. Максим Рудаков проведет следующий сезон (2022/23) в команде «Хонка». О переходе игрока в состав финского клуба сообщили в пресс-службе «желто-синих».Донской спортсмен выйдет на поле в составе новой команды на правах аренды. Там ему предстоит отражать мячи соперников в рамках чемпионата Финляндии.Максиму Рудакову не впервые играть за финскую команду. В 2018-19 годах он являлся вратарем клуба «ХИК», в составе которого завоевал титул чемпиона Финляндии. В 2020-м спортсмен стал «желто-синим». Однако Рудакова редко ставили на ворота во время матчей.Спортсмен хотел больше практики и согласился перейти в волгоградский ФК на сезон-2021/22 с правом выкупа. Но и там не торопились раскрывать потенциал вратаря. Через месяц 25-летний спортсмен вернулся в «Ростов». Возможно, с финской командой Рудакову удастся показать свое мастерство на воротах.