Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в восьми районах Ростовской области

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Несмотря на предупреждения о надвигающихся ливнях, в Ростовской области сохраняется крайне высокий уровень пожарной опасности. Об этом заявили в областном управлении МЧС.Согласно информации, предоставленной Росгидрометом, в южных, центральных районах и Приазовье Ростовской области ожидается экстремальная пожароопасность (5-й класс) в период до конца дня 3 августа и в течение 4 августа. В частности, это касается Кагальницкого, Зерноградского, Егорлыкского, Семикаракорского, Багаевского, Веселовского, Мартыновского, Неклиновского и южной части Азовского районов.Также отмечается высокая (4-й класс) пожарная опасность в северо-восточных и северо-западных районах, а также местами в центральных районах и Приазовье. К ним относятся Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Советский, Боковский, Белокалитвинский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский, Волгодонской, Цимлянский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Аксайский, Мясниковский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский районы и северная часть Азовского района, включая территорию Ростова-на-Дону.