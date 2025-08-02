На Дону сохраняется высокая концентрация пыльцы сорных растений

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На территории Ростовской области до 11 августа прогнозируется сохранение высокой концентрации пыльцы сорных растений. Согласно информации, полученной с областной карты мониторинга пыльцы, по состоянию на 2 августа в регионе отмечено значительное содержание амброзии и прочих сорных трав, а также умеренное количество пыльцы полыни. Ожидается, что 3 августа уровень амброзии и сорных растений снизится до умеренных значений, а полыни – до низких.Однако, начиная с понедельника, предвидится возобновление увеличения концентрации аллергена, которое останется на высоком уровне до 11 августа.Аллергическая реакция на сорные травы, известная как поллиноз, проявляется такими симптомами, как насморк, частое чихание, зуд и слезотечение, а в некоторых случаях – кожные высыпания и затрудненное дыхание.Врачи рекомендуют аллергикам сразу по приходе домой переодеваться и тщательно промывать слизистые оболочки. Эти простые меры помогут смягчить симптомы и улучшить общее самочувствие.