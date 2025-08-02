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На Дону сохраняется высокая концентрация пыльцы сорных растений

На Дону сохраняется высокая концентрация пыльцы сорных растений

На территории Ростовской области до 11 августа прогнозируется сохранение высокой концентрации пыльцы сорных растений. Согласно информации, полученной с областной карты мониторинга пыльцы, по состоянию на 2 августа в регионе отмечено значительное содержание амброзии и прочих сорных трав, а также умеренное количество пыльцы полыни. Ожидается, что 3 августа уровень амброзии и сорных растений снизится до умеренных значений, а полыни – до низких.

Однако, начиная с понедельника, предвидится возобновление увеличения концентрации аллергена, которое останется на высоком уровне до 11 августа.

Аллергическая реакция на сорные травы, известная как поллиноз, проявляется такими симптомами, как насморк, частое чихание, зуд и слезотечение, а в некоторых случаях – кожные высыпания и затрудненное дыхание.

Врачи рекомендуют аллергикам сразу по приходе домой переодеваться и тщательно промывать слизистые оболочки. Эти простые меры помогут смягчить симптомы и улучшить общее самочувствие.
Фото: Donday
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