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До конца суток 3 августа в Ростовской области пройдут дожди с грозой

До конца суток 3 августа в Ростовской области пройдут дожди с грозой
В Ростовской области до конца суток 3 августа ожидаются сильные дожди с грозой. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

Согласно данным синоптиков, ожидаются дожди в сочетании с дождем и сильным ветром до 20-25 метров в секунду. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов.

В этот период следует быть аккуратнее на дорогах. Пешеходам лучше убрать все ненужное из рук на «зебре». Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
Фото: DonDay.ru.
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