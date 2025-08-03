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В Ростовской области в ДТП один погиб и один пострадал

В Ростовской области в ДТП один погиб и один пострадал
В Каменском районе Ростовской области один погиб и один пострадал в ДТП. Авария произошла 2 августа в поселке Глубоком около 21:10.

ПО предварительным данным, 47-летний мужчина на «Дэу Матизе» ехал в районе дома № 115 на улице Артема. Он выехал на «встречку» и протаранил «Ладу Ларгус», за рулем которой сидел 76-летний водитель.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии водитель «Дэу Матиза» погиб на месте. Водитель «Лады Ларгус» с травмами доставлен в больницу.
Фото: госавтоинспекция РО
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