В Ростовской области гидрометцентр замерил уровень радиации на начало августа

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В первых числах августа сотрудники Росгидромета осуществили замеры уровня радиации в пределах Ростовской области.Соответствующее сообщение было предоставлено Северо-Кавказским отделением, отвечающим за гидрометеорологические исследования и контроль состояния окружающей среды.Согласно результатам исследований, по состоянию на 1 августа радиоактивный фон на территории области варьировался от 0,08 до 0,17 мкЗв/ч. В районе расположения Ростовской атомной электростанции зарегистрированы показатели в диапазоне от 0,10 до 0,17 мкЗв/ч. Отмеченные значения находятся в пределах допустимых норм.Практически десять лет радиационная обстановка в Ростовской области стабильна и не выходит за установленные пределы. Последним значительным событием, связанным с радиоактивностью, был инцидент в ноябре 2017 года, когда над Ростовом-на-Дону было зафиксировано облако, содержащее рутений-106, изотоп, образующийся при распаде урана. Источником облака, предположительно, была территория в направлении Цимлянска. Именно этот эпизод вызвал временное увеличение радиационного фона, превысившего обычные значения в 139 раз.