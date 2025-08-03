Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове из реки Дон выловили труп мужчины

В Ростове из реки Дон выловили труп мужчины
В Ростове-на-Дону из реки Дон выловили труп мужчины. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.

Тело достали в районе улицы Рельефной. На вид местному жителю – около 35-50 лет. Признаки криминальной смерти обнаружены не были.

В настоящее время проводится проверка. Личность погибшего устанавливают.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.