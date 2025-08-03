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В Ростовской области двое погибли и один пострадал в аварии

В Ростовской области двое погибли и один пострадал в аварии
На трассе в Ростовской области двое погибли и один пострадал в аварии. ДТП произошло на автодороге Мечетинская - Гуляй-Борисовка - Нижнекугоейский 3 августа.

Предварительно, ночью 41-летний мужчина на «ВАЗ-21103» двигался на 29-м километре трассы. Он превысил скоростной режим на затяжном повороте вправо. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погибли водитель и его 41-летняя пассажирка. В больницу доставили 8-летнего пассажира.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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