Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области двое погибли и один пострадал в аварии. ДТП произошло на автодороге Мечетинская - Гуляй-Борисовка - Нижнекугоейский 3 августа.Предварительно, ночью 41-летний мужчина на «ВАЗ-21103» двигался на 29-м километре трассы. Он превысил скоростной режим на затяжном повороте вправо. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погибли водитель и его 41-летняя пассажирка. В больницу доставили 8-летнего пассажира.