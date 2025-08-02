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В Ростовской области неизвестный живодер отравил собак

В Ростовской области неизвестный живодер отравил собак

В Ростовской области зафиксирован инцидент с отравлением собак неустановленным лицом. Происшествие, вызвавшее негодование у местных жителей, случилось 25 июля в светлое время суток возле домов № 70А и № 70Б по улице Достоевского, в поселке Южная города Шахты.

Мучительная гибель животных разворачивалась на глазах у играющих на площадке детей: их тела сотрясали конвульсии, изо рта шла пена. Юные свидетели произошедшего испытали сильное потрясение.

- Дети не могли сдержать слез, просили помощи у взрослых. Моя одиннадцатилетняя дочь была там и до сих пор не может прийти в себя, постоянно плачет, - рассказала местная жительница Александра.

По словам обитателей поселка, подобные случаи происходили и ранее. В сентябре 2024 года в этом же районе, недалеко от детской площадки, аналогичным образом погибли шесть собак.

- Мы считаем это актом невероятной жестокости. Все погибшие собаки были доброжелательными и чипированными. Дети ухаживали за ними, кормили и воспитывали с щенячьего возраста. Жильцы дома № 70А своими силами построили будки у площадки, собаки жили рядом и не покидали территорию, играя с детьми, - сообщила Александра.

Теперь на месте детской площадки возникло импровизированное кладбище для питомцев. Дети несут цветы и кладут их туда, где оборвались жизни их любимцев. Жители поселка Южная подали заявление в прокуратуру, требуя найти и наказать виновных.
Фото: Donday
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