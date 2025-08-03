В Таганроге задержан 22-летний парень, который грабил женщин

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области задержали 22-летнего парня, который нападал на женщин. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.В полицию обратилась горожанка. По ее словам, неизвестный напал на нее и похитил 22 тысячи рублей.Местного жителя задержали. Им оказался 22-летний парень. Подобные жалобы также поступали от 40-летней и 70-летней женщин.- В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Разбой в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», «Грабеж», - сказано в сообщении.Решается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение миграционного законодательства.