В сети появились фото с места ДТП, спровоцировавшего огромную пробку на трассе М-4

Фото: Соцсети

В интернете появились видеозаписи с места дорожной аварии, которая привела к образованию многокилометровой пробки на автомагистрали М-4 "Дон" в Ростовском регионе. По данным на шесть часов вечера, длина пробки составляет более 20 километров.В различных социальных сетях можно увидеть фотографии и видеозаписи серьезного ДТП, произошедшего на трассе неподалеку от Ростова. Как сообщают очевидцы, инцидент случился вблизи хутора Ленина, где произошло столкновение нескольких грузовых транспортных средств. Авария произошла днем, и первоначально пробка составляла около десяти километров. Однако за несколько последующих часов затор увеличился в два раза, достигнув отметки в 20 километров.В управлении ГИБДД по Ростовской области заявили, что в результате этого дорожного происшествия никто не пострадал.