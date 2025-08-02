В Ростовской области установили лимиты на добычу диких животных

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области ведется активная подготовка к предстоящему сезону охоты, который откроется 1 августа 2025 года и завершится 1 августа 2026 года. Губернатор области Юрий Слюсарь утвердил объемы допустимой добычи для ряда охотничьих ресурсов, в частности, для лосей, оленей разных видов, косуль и барсуков. Информация об этом доступна в официальном источнике правовой информации.Список животных, их количество и лимиты на отстрел прошли все необходимые согласования и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.Областному Министерству природных ресурсов и экологии предписано организовать процесс выдачи разрешений на охоту: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут использоваться бланки установленного образца, а для граждан – выдача разрешений будет производиться в рамках определенных лимитов и квот.