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В Ростовской области установили лимиты на добычу диких животных

В Ростовской области установили лимиты на добычу диких животных

В Ростовской области ведется активная подготовка к предстоящему сезону охоты, который откроется 1 августа 2025 года и завершится 1 августа 2026 года. Губернатор области Юрий Слюсарь утвердил объемы допустимой добычи для ряда охотничьих ресурсов, в частности, для лосей, оленей разных видов, косуль и барсуков. Информация об этом доступна в официальном источнике правовой информации.

Список животных, их количество и лимиты на отстрел прошли все необходимые согласования и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Областному Министерству природных ресурсов и экологии предписано организовать процесс выдачи разрешений на охоту: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут использоваться бланки установленного образца, а для граждан – выдача разрешений будет производиться в рамках определенных лимитов и квот.
Фото: Правительство Ростовской области
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