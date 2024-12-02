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Вратарь «Пари НН» раскритиковал судейство после матча с «Ростовом»

Вратарь «Пари НН» раскритиковал судейство после матча с «Ростовом»
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев раскритиковал судейство после матча с «Ростовом». Донской клуб разгромил нижегородцев на домашнем стадионе со счетом 4:0. Игра проходила в рамках 17-го тура РПЛ.

- Хуже судейства я в жизни не видел. Арбитр просто с первых минут убил игру. Он не дал никакую вообще борьбу навязать, сюда он свистит, а туда не свистит. Он просто обложил нашу штрафную фолами, — приводит слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, что Никита Медведев перешел в «Пари НН» в 2024 году из ФК «Ростов». Вратарь дважды подписывал контракт с «желто-синими». Первый раз — в 2017-м году, а во второй — в 2022-м. В нижегородский клуб он перешел в июне 2024-го.
Фото: Пари НН
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