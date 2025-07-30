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Орденами Мужества посмертно наградили саперов, погибших при разминировании БПЛА в Сальске. Об этом сообщает портал DonDay.В Ростове-на-Дону 30 июля простились с саперами, погибшими при разминировании беспилотников в Сальске. В Доме офицеров похоронили прапорщика полиции Екатерину Куликову и капитана полиции Павла Покидова.На прощание пришли родственники, друзья, коллеги и официальные лица, включая врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Во время церемонии саперов посмертно наградили орденами Мужества. Сотрудники правоохранительных органов и жители города выразили соболезнования и возложили цветы.В ночь на 29 июля Сальск подвергся атаке беспилотников.Саперы Екатерина и Павел были направлены в Сальск для обезвреживания частей беспилотников. При выполнении работ в Новосальске один из дронов сдетонировал, что привело к трагедии.