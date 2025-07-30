Юрий Слюсарь предложил увеличить количество уличных спортивных площадок в Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

На заседании правительства Ростовской области под председательством главы региона Юрия Слюсаря обсудили тему развития массового спорта и вовлечения в активный образ жизни максимального числа жителей Дона.Ростовская область занимает седьмое место в России по количеству спортивных сооружений, но лишь 47-е – по посещаемости. Глава региона отметил, что необходимо улучшать спортивную инфраструктуру и делать ее доступной для всех жителей области.«У нас большой дефицит уличных, дворовых спортивных площадок. Но ведь спортивная инфраструктура – это не только дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы. Важна доступная инфраструктура, которая может обеспечить массовые ежедневные занятия спортом для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Нужно отработать с социально ответственным бизнесом, отдельно с каждой из федераций спорта, они обладают определенным ресурсом, чтобы помогать с инфраструктурой в регионах. Нам спортивные площадки надо наращивать», - поставил задачу Юрий Слюсарь.Врио губернатора считает, что существует потенциал для популяризации здорового образа жизни и в развитии спортивной инфраструктуры на предприятиях и в организациях.Юрий Слюсарь отметил важность популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».В этом году в регионе планируется построить и обновить 65 спортивных объектов, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс в Шахтах и плавательные бассейны в Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Сальском и Тацинском районах. Новый ФОК открылся в Октябрьском районе. Кроме того, в муниципалитетах появятся 11 новых площадок для выполнения нормативов ГТО.Также во время недавнего визита в регион министра спорта России Михаила Дегтярева достигнута договоренность о поддержке из федерального бюджета реконструкции 35 стадионов в городах и районах Дона. Юрий Слюсарь также сообщил, что минспорта поможет построить крытый бассейн на гребном канале в Ростове.