Юрий Слюсарь предложил увеличить количество уличных спортивных площадок в Ростовской области
Ростовская область занимает седьмое место в России по количеству спортивных сооружений, но лишь 47-е – по посещаемости. Глава региона отметил, что необходимо улучшать спортивную инфраструктуру и делать ее доступной для всех жителей области.
«У нас большой дефицит уличных, дворовых спортивных площадок. Но ведь спортивная инфраструктура – это не только дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы. Важна доступная инфраструктура, которая может обеспечить массовые ежедневные занятия спортом для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Нужно отработать с социально ответственным бизнесом, отдельно с каждой из федераций спорта, они обладают определенным ресурсом, чтобы помогать с инфраструктурой в регионах. Нам спортивные площадки надо наращивать», - поставил задачу Юрий Слюсарь.
Врио губернатора считает, что существует потенциал для популяризации здорового образа жизни и в развитии спортивной инфраструктуры на предприятиях и в организациях.
Юрий Слюсарь отметил важность популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В этом году в регионе планируется построить и обновить 65 спортивных объектов, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс в Шахтах и плавательные бассейны в Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Сальском и Тацинском районах. Новый ФОК открылся в Октябрьском районе. Кроме того, в муниципалитетах появятся 11 новых площадок для выполнения нормативов ГТО.
Также во время недавнего визита в регион министра спорта России Михаила Дегтярева достигнута договоренность о поддержке из федерального бюджета реконструкции 35 стадионов в городах и районах Дона. Юрий Слюсарь также сообщил, что минспорта поможет построить крытый бассейн на гребном канале в Ростове.