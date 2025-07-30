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Адская жара в Ростове достигла отметки почти +50 градусов

Адская жара в Ростове достигла отметки почти +50 градусов
В начале недели в Ростовской области установилась невыносимая жара. К полудню 30 июля температура воздуха поднялась выше 45 градусов. Жители донской столицы стараются не выходить из дома и проводят время в помещениях с кондиционерами, ожидая снижения температуры.

Однако уже с 1 августа ожидается небольшое похолодание. В регион придут дожди, ливни с грозами и градом, а также сильный ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Непогода в Ростовской области продлится до 2 августа.

В период неблагоприятных погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим жителей региона просят быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Фото: Дондей.
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