Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на Зеленом острове спасли пловца

В Ростове-на-Дону на Зеленом острове спасли пловца
В Ростове-на-Дону на Зеленом острове спасли пловца. Происшествие случилось вечером 29 июля в акватории пляжа. Об этом сообщила помощник начальника областной службы спасения на воде Анастасия Калдурова.

Мужчина решил поплавать в Дону. Он доплыл до середины реки и проигнорировал предупреждение спасателей. Пловца подхватило течением и в воде свело ноги.

Когда мужчина понял, что самостоятельно доплыть он не сможет, позвал на помощь.

Пострадавшего посадили на борт катера спасатели Ростовского подразделения областной службы спасения на воде и доставили на берег пляжа. От медпомощи он отказался.
Фото: Анастасия Калдурова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.