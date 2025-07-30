Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростове-на-Дону на Зеленом острове спасли пловца. Происшествие случилось вечером 29 июля в акватории пляжа. Об этом сообщила помощник начальника областной службы спасения на воде Анастасия Калдурова.Мужчина решил поплавать в Дону. Он доплыл до середины реки и проигнорировал предупреждение спасателей. Пловца подхватило течением и в воде свело ноги.Когда мужчина понял, что самостоятельно доплыть он не сможет, позвал на помощь.Пострадавшего посадили на борт катера спасатели Ростовского подразделения областной службы спасения на воде и доставили на берег пляжа. От медпомощи он отказался.