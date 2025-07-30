Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове простились с погибшими при разминировании в Сальске саперами

В Ростове простились с погибшими при разминировании в Сальске саперами
В донской столице 30 июля прошла церемония прощания с погибшими при разминировании в Сальске саперами. С прапорщиком полиции Екатериной Куликовой и Павлом Покидовым родные и близкие простились в Доме офицеров.

Выразить соболезнования и провести в последний путь героев приехал и врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

-Эта большая трагедия потрясла всю Ростовскую область. Екатерина Валерьевна и Павел Валерьевич ушли из жизни, защищая мирных жителей, прекрасно отдавая себе отчет, на какой риск они идут. За этот подвиг низкий им поклон и глубокое уважение. Самые искренние соболезнований от меня лично, правительства и всех жителей Ростовской области – родным и близким погибших. Семьям будем помогать», - сказал глава региона, обращаясь к родственникам героев.

После родным были вручены государственные награды. Екатерину и Павла наградили посмертно орденом Мужества.

Екатерина Куликова служила кинологом с 2017 года, Павел Покидов был опытным инженером-сапёром. Они до конца выполнили свой профессиональный долг, защищая жизни мирных граждан, подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, двое саперов приехали в Сальск для разминирования неразорвавшихся частей беспилотников 29 июля. Во время работы дрон подорвался и не оставил шансов на жизнь.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.