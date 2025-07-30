В Ростове простились с погибшими при разминировании в Сальске саперами

-Эта большая трагедия потрясла всю Ростовскую область. Екатерина Валерьевна и Павел Валерьевич ушли из жизни, защищая мирных жителей, прекрасно отдавая себе отчет, на какой риск они идут. За этот подвиг низкий им поклон и глубокое уважение. Самые искренние соболезнований от меня лично, правительства и всех жителей Ростовской области – родным и близким погибших. Семьям будем помогать», - сказал глава региона, обращаясь к родственникам героев.

Фото: Правительство РО

В донской столице 30 июля прошла церемония прощания с погибшими при разминировании в Сальске саперами. С прапорщиком полиции Екатериной Куликовой и Павлом Покидовым родные и близкие простились в Доме офицеров.Выразить соболезнования и провести в последний путь героев приехал и врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.После родным были вручены государственные награды. Екатерину и Павла наградили посмертно орденом Мужества.Екатерина Куликова служила кинологом с 2017 года, Павел Покидов был опытным инженером-сапёром. Они до конца выполнили свой профессиональный долг, защищая жизни мирных граждан, подчеркнул Юрий Слюсарь.Напомним, двое саперов приехали в Сальск для разминирования неразорвавшихся частей беспилотников 29 июля. Во время работы дрон подорвался и не оставил шансов на жизнь.