В Ростове простились с погибшими при разминировании в Сальске саперами
В донской столице 30 июля прошла церемония прощания с погибшими при разминировании в Сальске саперами. С прапорщиком полиции Екатериной Куликовой и Павлом Покидовым родные и близкие простились в Доме офицеров.
Выразить соболезнования и провести в последний путь героев приехал и врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
После родным были вручены государственные награды. Екатерину и Павла наградили посмертно орденом Мужества.
Екатерина Куликова служила кинологом с 2017 года, Павел Покидов был опытным инженером-сапёром. Они до конца выполнили свой профессиональный долг, защищая жизни мирных граждан, подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, двое саперов приехали в Сальск для разминирования неразорвавшихся частей беспилотников 29 июля. Во время работы дрон подорвался и не оставил шансов на жизнь.