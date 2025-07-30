Из-за атаки БПЛА на станции Лихой в Ростовской области в поездах были задержаны 100 тысяч человек

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В результате атаки беспилотного летательного аппарата на станцию Лихую в Ростовской области были задержаны около 100 тысяч пассажиров поездов. Об этом сообщил Олег Белозёров, глава РЖД, в эфире федерального канала.В ночь на 19 июля в Каменском районе Ростовской области произошла массированная атака беспилотников. Обломки дронов повредили контактную сеть на станции Лихой. Из-за этого было задержано 132 состава. Время задержки в пути составляло полчаса.По словам Олега Белозёрова, это происшествие стало самым значительным за всё время.- 100 тысяч человек были задержаны, соответственно, чтобы обеспечить, нужно было доставить наборы на 100 тысяч человек. Это были выходные дни. Мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть, — сказал глава РЖД.