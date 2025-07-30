Минприроды зафиксировало слив канализационных стоков в реку Кизитеринка

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Представители Министерства природных ресурсов зафиксировали факт сброса необработанных отходов в реку Кизитеринку, протекающую в черте Ростова.Ранее в социальных сетях распространились сведения о загрязнении реки, подкрепленные жалобами местных жителей на сильный отталкивающий запах. Важно подчеркнуть, что Кизитеринка служит источником воды для Можайских прудов, излюбленного места отдыха ростовчан и приюта для диких уток. Для расследования инцидента на место выехали сотрудники министерства и представители местного водоканала. По оценке экспертов Минприроды, это свидетельствует о том, что причиной загрязнения реки Кизитеринка, скорее всего, являются незаконные сбросы в канализационную сеть.В процессе инспекции были осмотрены ливневый коллектор и канализационные системы в окрестностях улицы Туполева. В один из канализационных колодцев был добавлен безопасный краситель. В результате проверки было установлено, что в люке ливневого коллектора по адресу Туполева, 11, присутствуют неочищенные сточные воды, окрашенные в зеленый цвет и имеющие типичный канализационный запах.