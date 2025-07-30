В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 38-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция РО

В Тарасовском районе Ростовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 29 июля автомобиль «Опель» сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Островского.По предварительным данным, 38-летняя женщина переходила дорогу в районе дома № 34. В этот момент на проезжую часть выехал автомобиль под управлением 20-летнего водителя. Он не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой помощи, сообщили в региональной Госавтоинспекции.