Голкипер Никита Медведев может вернуться в «Ростов»



24-летний голкипер «Локомотива» может перейти в «Ростов». Об этом сообщает sport24.ru.



По версии портала, Никита Медведев снова может играть за донской клуб. Не исключено, что переход к «желто-синим» состоится уже этим летом.



Напомним, Медведев очень успешно отыграл за «Ростов» сезон 2016/17. Он сыграл за дончан 22 матча. Вратарь дебютировал в 2013 году, выступая за ижевский «Зенит». Молодой футболист провел за клуб из Ижевска восемь матчей и пропустил семь голов.

